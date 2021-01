Campania, De Luca critica il Governo e annuncia la card vaccino: “Sul retro ci sarà un chip”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazione Covid in Regione. Tra i vari spunti, De Luca ha nuovamente criticato le decisioni del Governo Conte.

“Non condivido la linea del governo, le mezze misure servono a produrre due risultati: prolungare l’epidemia e mandare l’Italia al manicomio, cittadini e categorie economiche“.

La proposta di De Luca è chiara, “una zona arancione per tutti, fatta eccezione per le regioni in zona rossa e tenendo presente che siamo circondati da Paesi europei rovinati. Faremo una verifica epidemiologica entro il mese di gennaio, dobbiamo capire cosa è successo nel periodo tra Natale e Capodanno. Aspetteremo quindi l’ultima settimana di gennaio, dopo prenderemo decisioni definitive. Per adesso prudenza massima su tutto, scuole, trasporti e tutto il resto“.

Infine, De Luca ha annunciato che presto sarà disponibile una card per coloro che si sono vaccinati: “Ci sarà una card per tutti i cittadini vaccinati dopo che avranno fatto il richiamo. Sul retro ci sarà un chip, ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possano esibire per andare al cinema e al ristorante con più tranquillità, avendo la certificazione che sono stati vaccinati“.

Bisogna capire, comunque, come funzionerà questa card che entrerà in vigore in Campania nei prossimi mesi e se consentita dalla legge. In questo modo, infatti, ai non vaccinati sarebbe vietato l’ingresso in strutture come cinema e ristorante.