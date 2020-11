Campania, De Luca pronto ad annunciare regole più stringenti con chiusure nei weekend

La Campania è una delle regioni con il maggior numero di contagi in Italia. Nonostante ciò, il governo ha optato nel far rimanere la regione campana ancora tra le zone a medio rischio, classificandola con il colore giallo.

In Campania, però, già vi sono regole più stringenti rispetto all’ultimo DPCM di Conte, con Vincenzo De Luca che, nelle prossime ore, annuncerà una nuova ordinanza con misure ancora più restrittive.

Ad anticipare il contenuto dell’ultima ordinanza è l’Unità di Crisi della Regione Campania: “Si sta decidendo in queste ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le prefetture competenti e con i Comuni per garantire l’indispensabile impiego delle forze dell’ordine per il controllo sui territori“.

“Occorre dare priorità al controllo sul lungomare di Napoli e su alcune strade del centro storico cittadino, dove si sono verificati fenomeni di assembramenti illegali, irresponsabili e pericolosi sotto il profilo sanitario”.

Inoltre, nella nuova ordinanza ci saranno anche delle chiusure nel fine settimana. L’Unità di Crisi ha infatti annunciato “misure di limitazione per attività commerciali non essenziali nei fine settimana”. Tutte le attività non essenziali, quindi, dovrebbero essere costrette alla chiusura durante il fine settimana. Con questa nuova ordinanza che dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore, Vincenzo De Luca punta ad evitare assembramenti come accaduto durante lo scorso fine settimana.