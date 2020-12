Campania, De Luca sceglie la linea del rigore: “Niente mobilità tra Comuni”. Presto nuova ordinanza da ‘zona arancione’

L’Italia continua a vivere una situazione preoccupante per il Coronavirus. Nonostante il numeri dei casi sia in calo, la pressione sugli ospedali diminuisce in maniera troppo lenta e il rischio di una terza ondata è dietro l’angolo quando non è stata ancora superata la seconda.

Per questo motivo, la Regione Campania, nelle prossime ore, diramerà una nuova ordinanza nella quale ci saranno divieti importanti per le festività natalizie. Ordinanza che Vincenzo De Luca ha anticipato con un intervista da Fabio Fabio:

“Non mi si dica di aprire la mobilità nei piccoli comuni perché questi sono il 70 per cento di tutti i comuni italiani. Se il governo decide di lasciare la mobilità per comuni sotto 5mila abitanti dobbiamo aprire a palazzo Chigi una sezione di psichiatria democratica. Io ho una grande preoccupazione di dover importare un contagio da fuori regione. Noi manterremo una linea di rigore“.

De Luca ha così concluso la sua intervista: “Ci sono regioni importanti del Nord che sono in zona gialla e hanno una situazione drammatica dal punto di vista delle terapie intensive e del livello di contagiosità“.

In Campania, quindi, sarà vietato spostarsi dai propri Comuni a prescindere dal numero di abitanti. Ci sarà anche il divieto di trasferirsi nelle seconde case, se non per motivi di necessità e urgenza. Si tratta di un provvedimento che sta varando anche il Governo ma che in Campania potrebbe essere ancora più stringente. Seppur la Campania diventerà, probabilmente, zona gialla dal 20 dicembre, questo lo potrebbe essere solo sulla carta.