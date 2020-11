Campania, i contagi iniziano a calare: se il trend si mantiene stabile la seconda ondata finirà prima di Natale

Natale con il peggio alle spalle. Questo è ciò che ci si augura in Campania considerando i dati che ogni giorni vengono analizzati dalla community degli scienziati in regione. Una buona notizia che sicuramente riporterà il sorriso in un territorio che sta affrontando il periodo più buio della pandemia che a marzo l’aveva soltanto sfiorato.

Le analisi si basano sulla curva teorica predittiva che tiene conto dei dati registrati in regione nelle ultime settimane. A lavorarci è stato il team di fisici guidato da Clementina Sasso (dell’Istituto Nazionale di Astrofisica), Maria Rosaria Santovito (Consorzio di Ricerca di Telesensori Avanzati), Raffaele Liuzzi e Giorgio Punzo del Centro Nazionale di Ricerca. Un team tutto campano che con cadenza periodica analizzano il trend della curva epidemiologica in regione.

Ebbene, secondo il team di ricerca, i giorni che stiamo vivendo starebbero rappresentando l’acme della curva e come spiegano:

“Nel grafico è riportato l’andamento del tasso d’incidenza giornaliero dei test positivi rispetto ai test effettuati per la prima volta a soggetti con sospetto di Covid-19 (punti). Come già avevamo preannunciato la settimana scorsa, i valori iniziano a calare e la distribuzione di punti può essere rappresentata da una curva (linea arancione) come avevamo fatto nella prima ondata.”

Dunque, grazie alle chiusure delle attività, agli spostamenti di nuovo contingentati e ad un crescente spirito comunitario, la Campania potrebbe essere fuori dall’emergenza già per la metà di dicembre. L’obiettivo è arrivare ad una percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati inferiore al 2% (ad oggi siamo ben oltre il 15%). Obiettivo che secondo i ricercatori potrebbe arrivare qualche giorno dopo il ponte dell’Immacolata.

Un altro colpo d’occhio sulla situazione lo da il numero dei pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive. Scrive ancora il team a riguardo: “Dal 12 novembre, sappiamo che i posti letto disponibili per la Terapia intensiva in Campania sono stati portati a 590 più 66 “attivabili”. La situazione dei ricoveri si è comunque stabilizzata e, in particolare, oggi si è osservato un calo sia dei ricoverati con sintomi che di quelli in terapia intensiva”. Gli effetti della stabilizzazione dei numeri fa tirare un sospiro di sollievo all’intero sistema sanitario regionale che spera di poter fare i conti da ora in poi con numeri sempre più decrescenti.