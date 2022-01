Campania, i contagi salgono: l’allarme dell’ordine dei Medici

Continuano a salire in tutta Italia i nuovi casi di contagio da Coronavirus, nello specifico appartenenti alla variante Omicron. Ormai non ci sono più dubbi: la nuova variante, identificata in Botswana, è estremamente contagiosa anche se meno letale (grazie soprattutto ai vaccini). Per questo motivo, le Regioni cercano di correre ai ripari, le zone bianche probabilmente diventeranno presto tutte gialle.

Campania in zona gialla

L’impennata di contagi in Campania faranno piombare la regione in zona gialla già a partire dal 10 gennaio. Si attendono le ufficialità ma ormai la situazione è certa. Con l’entrata in vigore della zona gialla in realtà non cambierà molto poiché De Luca aveva già fissato l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Inoltre, si conferma l’obbligo del Green Pass per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza.

Situazione critica: l’allarme dell’Ordine dei Medici e degli ospedali

L’Ordine dei Medici ha evidenziato le criticità di una pandemia totalmente fuori controllo e che il Governo non riesce a placare. “La situazione è critica, molto peggiore di quanto possa apparire, abbiamo bisogno di aiuto e ne abbiamo bisogno ora. Roma decida per una misura drastica. Né all’indomani del primo lockdown, né nel corso della seconda e terza ondata la nostra situazione è stata tanto grave, e ora rischiamo di perderne il controllo. Il dilagare della variante Omicron ha messo in ginocchio ospedali, ambulatori studi medici e rete dell’emergenza, e ciò che emerge oggi è solo la punta dell’iceberg. Entro una settimana o due al massimo, se non si interviene adesso, rischiamo di vedere a Napoli ciò che purtroppo abbiamo visto in Lombardia due anni fa” ha spiegato Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici.

“Se vogliamo evitare il peggio è bene che si intervenga subito. Vi prego, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero” ha concluso. Antonio Bassolino, consigliere comunale ed ex sindaco e presidente della Regione, ha dichiarato: “Da diverse parti ed ora anche dall’Ordine napoletano dei medici giungono notizie molto preoccupanti e giustificati allarmi: Omicron sta mettendo in crisi gli ospedali e il Cotugno è sotto assedio come un anno fa. Servono misure forti per evitare la drammatica situazione di dover decidere chi curare”.

“È dunque doveroso che il consiglio comunale si riunisca di urgenza e discuta dei problemi immediati e di prospettiva. Forte deve essere l’impegno di tutti: del Comune, ed il sindaco è infatti la prima autorità sanitaria cittadina, della Regione e del Governo nazionale” ha concluso Bassolino.