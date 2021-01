Campania in zona gialla dall’11 gennaio: cosa si può fare e cosa no

La Campania è stata senza dubbio uno delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Durante la prima, infatti, la Regione è riuscita ad avere un numero di contagi davvero invidiabile rispetto al resto d’Italia.

Dopo settimane di restrizioni con la zona rossa ed arancione, la Campania diventa zona gialla. Quest’ultima è stata già sperimentata il 7 e 8 gennaio ed è confermata anche a partire dall’11 gennaio fino al nuovo DPCM previsto per venerdì 15 gennaio.

Il passaggio in zona gialla determina molti cambiamenti, soprattutto negli spostamenti. In zona gialla, infatti, sarà possibile spostarsi all’interno della propria Regione senza nessun limite. Fino al 31 gennaio, però, anche chi sarà in zona gialla non potrà spostarsi in un’altra Regione se non per motivi di necessità, urgenza o di lavoro.

Inoltre, ci sarà una riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 18. Queste le differenze più sostanziali. Per tutte le altre novità con il possibile passaggio in zona gialla, è possibile consultare le FAQ diramate da parte del Governo.

Resterebbero comunque chiuse le palestre, le piscine, i centri commerciali nei weekend così come il coprifuoco alle ore 22 alle 5. Grazie alle misure restrittive degli ultimi due mesi, quindi, la Campania potrà respirare un po’. Tuttavia è necessario rispettare alla lettera le misure previste e cercare di uscire il minimo possibile per non ritornare alla situazione vissuta a novembre.