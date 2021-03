Campania in zona rossa, ecco quanto tempo durerà il lockdown

Per preservare la salute dei cittadini, la Campania torna in zona rossa per qualche settimane.

Dall’8 marzo scorso la Campania è ufficialmente in zona rossa. Un provvedimento necessario onde contenere il picco di contagi nella regione. Tuttavia la domanda sulla bocca di molti è: quando finirà questo nuovo lockdown?

LA DURATA – Tra l’incremento degli infetti, ricoveri sempre più difficili da gestire e un indice Rt superiore a 1, la situazione in Campania non è per niente idilliaca. Da lì la scelta di prolungare le misure estreme di sicurezza per almeno 2 settimane, da parte del ministero della Salute. Questo in attesa di un piano su scala nazionale per circoscrivere meglio il COVID-19.

Si vocifera un lockdown generalizzato, soprattutto in vista delle festività pasquali in arrivo. Non ci sono ancora certezze a riguardo, ma sicuramente la Regione Campania rimarrà in zona rossa fino a lunedì 22 marzo. Lunedì 29 marzo, invece, nel caso i contagi continuassero ad aumentare. In questo secondo scenario, i giorni successivi fino a Pasqua e Pasquetta non sarebbero tuttavia rossi. Possiamo infatti ipotizzare una specie di sosta gialla o arancione prima delle feste. Arrivate queste, però, l’intera regione verrà nuovamente chiusa.

Se queste misure non dovessero comunque bastare, è previsto anche un “ponte rosso“.

PONTE ROSSO – Quest’ultimo consiste, come lo indica il nome stesso, in un prolungamento ulteriore del lockdown. Prolungamento che dovrebbe ricoprire anche la settimana dal 29 marzo al 4 aprile. Non permettendo di conseguenza a bar, ristoranti, parrucchieri e negozi di esercitare la loro professione in quel lasso di tempo.

Una stretta simile al Natale quindi, che si concluderebbe soltanto il 6 aprile.