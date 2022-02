Campania, mascherina obbligatoria: la nuova ordinanza di De Luca

L’aveva anticipato e l’ha fatto. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza sull’obbligo di mascherina fino alla fine del mese di febbraio: “Resta obbligatorio, sul territorio regionale“.

“In ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.

Proprio ieri il governatore aveva dichiarato: ““Mascherina in Campania? Vediamo, almeno fine febbraio o fine marzo, per uscire pienamente dall’emergenza e tenendo le giuste precauzioni“.

Fino al prossimo 28 febbraio, quindi, in Campania ci sarà l’obbligo di mascherina all’aperto, ma non in tutte le situazioni (come specificato nell’ordinanza).

L’obiettivo di Vincenzo De Luca è evitare un nuovo boom di casi nonostante la situazione sia ormai in miglioramento.