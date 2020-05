Campania, negozi, amici e seconde case: ecco cosa si potrà fare dal 18 maggio

Le disposizioni regionali in vigore da lunedì prossimo. Tutto quello che c'è da sapere

Da lunedì 18 maggio in Campania torneranno al lavoro gran parte delle attività commerciali. Dopo oltre due mesi saracinesche alzate per barbieri, parrucchieri, centri estetici, chiese, bar e centri sportivi all’aperto.

RISTORAZIONE – Servirà aspettare fino a giovedì per i ristoranti, come annunciato dal presidente De Luca, pronto a ridurre il distanziamento tra i tavoli a 1 metro (2 metri richiesti dai protocolli Inail), a patto che siano posti pannelli di separazione tra un tavolo e l’altro. Lo scopo è quello di aumentare la capienza dei locali, dar tempo agli imprenditori di adeguarsi alle misure ed evitare che molti restino chiusi per l’esiguo numero di clienti.

ORARI DI APERTURA – Massima flessibilità per gli orari di apertura, De Luca ha dato possibilità di aprire dalle 7:00 fino alle 23, sia nei giorni settimanali che in quelli festivi e nei weekend. Necessario ovviamente il rispetto sulle norme per il distanziamento sociale, sanificazione e utilizzo di mascherine.

AUTOCERTIFICAZIONE – Decade l’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti all’interno del territorio regionale. Autocertificazione necessaria, invece, quando si esce e si entra in Campania. La regione resta blindata e accessibile solo per motivi di lavoro, salute e necessità.

RAPPORTI SOCIALI – Da lunedì prossimo riprenderanno anche le relazioni sociali. Sarà consentito incontrarsi con amici ma sempre nel rispetto delle misure di distanziamento e con l’obbligo di indossare la mascherina. Non è indicato un numero massimo di persone che possono vedersi contemporaneamente, ma resta il divieto di assembramenti.

SECONDE CASE – Via libera alla possibilità di spostarsi nelle seconde case, a patto che si trovino nella stessa regione di residenza.