martedì, Febbraio 3, 2026
Attualità

Campania, scatta l’allerta meteo

La Regione Campania ha diramato un’avviso di allerta meteo gialla a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, e per le successive 24 ore. L’allerta riguarda il rischio di temporali improvvisi e intensi, accompagnati da fulmini, raffiche di vento e dalla possibile caduta di grandine.

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, i fenomeni potrebbero manifestarsi in modo rapido e localizzato, con possibili disagi soprattutto alla viabilità e ai servizi essenziali. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento.

Resta da chiarire la questione legata all’eventuale chiusura delle scuole. In linea generale, infatti, per un’allerta gialla non è automaticamente prevista la sospensione delle attività didattiche. Tuttavia, ogni Comune ha la facoltà di adottare ordinanze specifiche in base alle condizioni locali e all’evoluzione dei fenomeni meteorologici.

Le amministrazioni comunali sono invitate a monitorare costantemente la situazione e a informare tempestivamente la popolazione su eventuali decisioni straordinarie. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

