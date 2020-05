Campania, tamponi negativi per i 14 positivi bloccati ieri al casello autostradale

Sono tutti negativi gli automobilisti sottoposti a test rapido nel corso dei controlli sull’A1 nella giornata di ieri. Nei pressi del casello autostradale di Marcianise, le forze dell’ordine hanno controllato 85 persone, 3 delle quali con temperatura corporea superiore ai 37,5°C e obbligate a sottoporsi al test.

Altre 50 persone hanno deciso di effettuare il test volontariamente. Su un totale di 53 test 14 sono risultati positivi, riscontrando la presenza nell’organismo degli anticorpi Igm o Igg.

Nel momento in cui si è positivi al test rapido occorre sottoporsi alla prova tampone per verificare se realmente sussiste il contagio da coronavirus. Per i primi 3 i risultati sono arrivati nella serata di ieri ed è stata riscontrata la negatività. Per i restanti 11 la risposta è arrivata stamani e anche in tal caso non è stato riscontrato alcun positivo.

Tutti negativi dunque nel primo giorni di rientri per la fase due e buona notizia per la Campania del governatore De Luca, che in questi giorni ha disposto controlli approfonditi nelle stazioni, negli aeroporti, sui bus e sulle autostrade per evitare quanto accaduto a marzo, quando l’esodo di persone rientranti dal Nord causò un notevole aumento di casi in regione.

Le verifiche andranno avanti per tutta la settimana in virtù delle numerose prenotazioni di biglietti aerei e treni. Disposti posti di blocco su tutto il territorio regionale per controllare spostamenti, assembramenti e rintracciare persone prive di mascherine, senza le quali è vietato uscire durante la fase due.