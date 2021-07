Campania, Vincenzo De Luca preoccupato per la variante Delta: “Abbiamo nella nostra regione uno dei focolai”

Secondo quanto riportato dal presidente di regione, la variante attaccherebbe in maniera aggressiva anche i giovani

La variante Delta non è così lontana come sembra. I virologi sono chiari sull’argomento: a partire dall’autunno potrebbe rappresentare il 90% dei contagi, pertanto, è necessario vaccinarsi il più possibile per contrastarla. Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania ha espresso la sua preoccupazione.

LE PREOCCUPAZIONI DI DE LUCA – In diretta Facebook, il governatore ha precisato di essere molto preoccupato per la nuova variante del Coronavirus. “Abbiamo nella nostra Regione uno dei focolai della variante Delta” ha detto. Inoltre, il governatore ha analizzato alcuni dati che starebbero mettendo in crisi il piano vaccinale.

Stando a quanto dichiarato da De Luca, pare che la variante Delta sia molto aggressiva anche nei giovani, per questo è necessario vaccinarsi con entrambe le dosi il prima possibile. “Due ragazzi, uno di 30 e uno di 31 anni, sono finiti in terapia intensiva” ha spiegato.

“Altri ragazzi qualche giorno fa sono tornati da Palma de Maiorca dove avevano partecipato a una festa scapigliata. Sono dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno 18 anni e si sono beccati il Covid, variante Delta” ha proseguito. “La Campania ha deciso di mantenere l’obbligo della mascherina perché in Campania abbiamo uno dei focolai nazionali della variante Delta. L’altro, più consistente, è in Lombardia” ha continuato il governatore di regione.

“Dunque il pericolo di contagio è molto più elevato e dobbiamo essere prudenti. La variante Delta fra l’altro ha una particolare aggressività nei confronti dei giovani, e in Campania abbiamo la popolazione più giovane d’Italia” ha concluso spiegando che la sua regione è quella con la più alta densità abitativa.