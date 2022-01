Campania zona gialla, De Luca: “Resistere 15 giorni! Unica Regione a limitare movida dopo le 22”

Da lunedì 17 gennaio la Campania è passata ufficialmente in zona gialla. La Regione ha visto, infatti, aumentare in maniera esponenziale i nuovi casi e nell’ultima settimana ha superato i parametri per l’accesso in tale colorazione.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un messaggio alla popolazione su tale situazione di emergenza: “Bisogna superare il picco di fine gennaio: resistere 15 giorni“.

“Il picco del nuovo contagio ci sarà a gennaio, dopo scenderemo rispetto ai ricoveri giornalieri. Per 3 mesi abbiamo avuto i centri vaccinali vuoti, oggi ci sono affollamenti. Volevamo tenere aperte anche le attività economiche“.

A detta del governatore campano, quindi, è necessario fare un altro sforzo per i prossimi quindici giorni e tutelare così la salute della popolazione.

De Luca ha infine dichiarato: “Siamo l’unica regione che ha mantenuto l’obbligo della mascherina all’aperto e limitare la movida dopo le ore 22“.