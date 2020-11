Campania zona gialla, De Luca si scaglia contro il nuovo DPCM: “Situazione drammatica, Governo si assumerà le responsabilità”

Alla fine è arrivato l’ennesimo DPCM di Giuseppe Conte. Questa volta, il premier ha fatto sapere che l’Italia sarà divisa in tre zone (gialla, arancione e rossa) a seconda del livello di diffusione del virus.

Proprio la Campania era la Regione su cui vi erano state maggiori discussioni. Si parlava di zona arancione, addirittura rossa, e alla fine è stata dichiarata zona gialla nonostante gli oltre 4 mila contagi in meno di 24h.

Contro l’ultimo DPCM si è scagliato Vincenzo De Luca, governato della Campania, il quale ha criticato aspramente le decisioni di Giuseppe Conte e del Governo italiano. Conoscendo il personaggio, scrivono sul web, non è scontata la possibilità di ulteriori misure restrittive del governato per contrastare l’aumento dei contagi.

“Si assumerà il Governo la responsabilità sanitaria e sociale conseguente alle sue scelte, sempre ritardate, e sempre parcellizzate. Non si è data a tutti i cittadini la percezione della drammaticità della situazione, spingendo tante persone, anche per la mancanza di controlli rigorosi ed efficaci, verso comportamenti di lassismo o di vera e propria irresponsabilità“.

Infine, De Luca, ha parlato delle richieste avanzate al Governo: “Avevamo chiesto al Governo tre cose precise: misure immediate di ristoro o di detassazione; congedi parentali per le madri lavoratrici dipendenti, con retribuzione piena e bonus baby sitter per le lavoratrici autonome; misure omogenee e semplici su tutto il territorio nazionale, dato che il contagio è ormai diffuso in tutto il paese. Queste richieste non sono state accolte”.