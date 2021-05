Campi Flegrei, l’avvertimento degli esperti: “Rischio esplosione. Ci saranno vittime”

Stando a quanto rilasciato recentemente sulla situazione dei Campi Flegrei, gli esperti hanno lanciato un allarme. Dopo uno studio emerso da un gruppo di vulcanologi dell’INGV, formato da Roberto Isaia, Maria Giulia Di Giuseppe, Jacopo Natale, Francesco D’Assisi Tramparulo, Antonio Troiano e Stefano Vitale, un’area in particolare è a rischio esplosione.

L’ALLARME DEGLI ESPERTI – Da quanto pubblicato sulla rivista Agu Advanging earth and space science, lo studio fatto dai vulcanologi dell’INGV è stato chiamato “Volcano-Tectonic Setting of the Pisciarelli Fumarole Field, Campi Flegrei Caldera, Southern Italy: Insights Into Fluid Circulation Patterns and Hazard Scenarios”.

A preoccupare gli esperti è la zona dei via Pisciarelli, da 15 anni oggetto di un intenso processo di “agitazione vulcanica”. L’esplosione che preoccupa gli scienziati rischierebbe di essere scaturita dai depositi franosi che ostruiscono “la pozza di fango attiva”.

Dai dati raccolti con lo studio, gli scienziati credono che: “sebbene il monitoraggio dell’area Pisciarelli da parte del sistema di sorveglianza Ingv-Ov sia intensivo, gli scenari evolutivi proposti indicano che sono necessari studi sulla «caratterizzazione vulcanico-tettonica dei sistemi idrotermali per far luce sulla loro evoluzione che, recentemente, in diversi casi in tutto il mondo, si è rapidamente evoluta in fenomeni eruttivi provocando perdite umane“.

PIANO DI SICUREZZA – Davanti a questo rischio, il comune di Pozzuoli ha subito fatto approvare il piano di sicurezza che verrà avviato dalla Protezione Civile. Inoltre, Vincenzo Figliolia, il sindaco, ha deciso di emettere un’ordinanza per bloccare un progetto che prevede perforazioni a scopi di studi relativi alla geotermia.