Campi Flegrei, De Natale: “È il momento di pensare a un trasferimento progressivo dei residenti”

Intervistato da Fanpage.it, Giuseppe De Natale, Vulcanologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha parlato del crescente rischio sismico e vulcanico nell’area dei Campi Flegrei, in Campania.

PARLA L’ESPERTO – Il professore ha parlato del bradisismo, il sollevamento del suolo, sottolineando come dal 2006 ad oggi abbia raggiunto quasi 1,5 metri. Questo fenomeno, secondo De Natale, porterebbe a una sismicità continua, con la possibilità di scosse di 5 di magnitudo: “Purtroppo, finché dura il sollevamento, ci sarà sismicità”.

Riguardo all’emergenza sismica che da mesi si registra, il vulcanologo ha ammesso che la situazione si sarebbe potuta gestire meglio se fosse stata presa in tempo. A riguardo, l’esperto ha così spiegato:

“Ai Campi Flegrei, in aggiunta, sapevamo benissimo, almeno fin da 8 anni fa, che se il sollevamento del suolo fosse progredito avremmo avuto una sismicità sempre più forte, fino agli attuali livelli ed anche maggiori: si poteva e doveva agire, verificando gli edifici almeno nelle zone a maggior rischio, che sono perfettamente note, già da allora. Oggi non avremmo avuto alcuna emergenza sismica come quella in atto, con una quantità di edifici sfollati ed il rischio concreto, ad ogni nuovo terremoto, di vittime”.

Per il dirigente dell’INGV la soluzione più adatta sarebbe un trasferimento graduale e pianificato dei residenti della zona rossa, iniziando dall’area più vicina a Solfatara-Pisciarelli-Agnano, quella a maggior rischio:

“La soluzione più intelligente è un trasferimento progressivo e ben programmato di buona parte dei residenti della zona rossa, in aree limitrofe. Il problema è soltanto diminuire la popolazione residente, allo scopo di rendere resiliente il territorio e facile un eventuale allontanamento anche ad eruzione in corso; per il resto, queste aree possono e debbono continuare a prosperare, con il turismo e le altre attività compatibili con la natura del territorio”.

De Natale ha mosso una critica sui Piani di Emergenza, definendoli incompleti: “Per quanto riguarda i Piani di Emergenza, ho detto più volte e scritto in pubblicazioni scientifiche che andrebbero rivisti, perlomeno completati, in quanto a tutt’oggi non si sa realmente dove andrebbero i cittadini evacuati: si sanno le Regioni gemellate, ma questa è un’indicazione estremamente grossolana ed incompleta”.