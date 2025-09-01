Campi Flegrei: altra scossa di terremoto di magnitudo 4

Continua a tremare la terra a Campi Flegrei, che da ieri, domenica 31 agosto, è iniziata una nuova sequenza sismica. Nella notte tra ieri e oggi, alle 4:55, si è registrata una scossa di magnitudo 4.4, epicentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli.

NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO – Davanti a questa nuova attività sismica, la zona dei Campi Flegrei è tenuta sotto osservazione da parte del Centro coordinamento soccorsi dal prefetto di Napoli.

Fortunatamente non si sono registrati gravi danni agli edifici e non ci sono ferite. Nonostante questo, però, c’è stato un cedimento un costone che si trova nei pressi dello stesso fabbricato. Per motivi di sicurezza, alle undici famiglie residenti nelle rispettive unità abitative dello stabile è stato chiesto di lasciare temporaneamente l’edificio.

A parlare della situazione è stato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Il sindaco ha così dichiarato:

“Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con Eav per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità. La situazione è sotto controllo e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza”.