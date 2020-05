Campionati di calcio: quelli ancora attivi e le prossime ripartenze

Il mondo è alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria di Covid-19, con molti paesi che stanno entrando nella difficile Fase 2. La riapertura delle attività economiche, sportive e culturali è un momento estremamente delicato, tuttavia per quanto riguarda lo sport il calcio dovrebbe essere la prima disciplina a tornare a giocare.

In Europa quasi tutti i campionati sono stati sospesi, nonostante alcune competizioni minori siano rimaste in attività, mentre tra le kermesse più importanti risalta il ritorno della Bundesliga. Lo sanno bene gli appassionati di betting, i quali hanno passato due mesi alla ricerca di tutti i pronostici di oggi, per capire come comportarsi con le partite della Liga Primera in Nicaragua o del campionato bielorusso.

In attesa della ripresa delle competizioni più blasonate, come la Serie A, la Liga e la Premier League, alcune kermesse nel mondo sono ancora in funzione e consentono di soddisfare la mancanza di sport di questi mesi. Purtroppo bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di tornare a vedere il grande calcio, quindi vediamo quali sono i campionati ancora attivi e le date previste per il recupero di quelli sospesi.

Visshaya Liga – Bielorussia

Uno dei pochissimi campionati nel mondo ancora in funzione è la competizione bielorussa, con la Visshaya Liga che ha mantenuto vivo l’interesse degli appassionati. La scelta del Paese è stata quella di non chiudere ed evitare la quarantena, trasformando i giocatori delle 16 squadre in delle vere superstar dello sport, in assenza di altri appuntamenti specialmente nel calcio.

Liga Primera – Nicaragua

In Nicaragua è stato assegnato il primo scudetto in epoca coronavirus, con il Real Estelì che si è aggiudicato il campionato per la 15° volta dalla nascita del club. La partita è stata giocata a porte chiuse, con misure di sicurezza severe per lo staff tecnico e le persone a bordo campo. Hanno fatto discutere i festeggiamenti al di fuori dello stadio, con migliaia di persone che non hanno rispettato le restrizioni in seguito alla vittoria della loro squadra del cuore.

Bundesliga – Germania

In Germania i club sono tornati in campo, con le squadre che si sono affrontate il 16 e il 17 maggio a porte chiuse, un evento che ha visto la partecipazione a distanza di milioni di tifosi di calcio. Il campionato tedesco potrebbe essere uno di pochi a concludere la stagione prima dell’estate, riducendo le perdite dei diritti televisivi e degli sponsor.

Liga NOS – Portogallo

In Portogallo la Liga NOS riparte il 4 giugno, grazie al via libera concesso dalle autorità del Paese. La ripresa avverrà dalla 25° giornata, con il Porto ad un solo punto dal secondo classificato, il Benfica. La decisione è stata presa per dare fiducia e usare il calcio come traino per l’economia, tuttavia saranno previsti rigidi test e controlli su giocatori e staff tecnico.

Serie A – Italia

Il campionato di calcio italiano dovrebbe ripartire il 14 o il 20 giugno, tuttavia la data ufficiale deve essere ancora annunciata. Intanto la Figc sta mettendo a punto il nuovo protocollo di sicurezza, in base alle indicazioni del comitato tecnico scientifico. In arrivo un aumento dei controlli e dei test a giocatori e staff tecnico, una misura richiesta dal governo per concedere il via libera al ritorno in campo.

La Liga – Spagna

Dal 12 giugno la Liga spagnola dovrebbe finalmente tornare a giocare, con i club alla prese con un lunghissimo stop durato già oltre due mesi. Per recuperare la stagione entro la fine dell’estate si giocherà tutti i giorni, con partite alle 20:00 e alle 23:00 per evitare le alte temperature e cercare di ridurre al minimo il rischio di infortuni, soprattutto in vista delle coppe europee che dovrebbero disputarsi a luglio.

Premier League – Inghilterra

Ufficialmente le squadre della Premier League possono riprendere ad allenarsi in gruppo, una scelta che getta le basi per un possibile ritorno della competizione il 12 giugno. L’obiettivo è salvare il campionato ed evitare la disdetta dei milionari contratti televisivi, con il tentativo di giocare tutte e 92 le partite che mancano per finire la stagione 2019/20.

Ligue 1 – Francia

In Francia il campionato di calcio non verrà ripreso, con la scelta del governo francese di porre fine alla stagione in corso per motivi di sicurezza sanitaria. Le preoccupazioni in merito alla gestone del virus hanno prevalso, quindi per evitare qualsiasi rischio la Ligue 1 non proseguirà. Tanta la rabbia di alcuni club come il Lione, il quale per la prima volta dal 1997 non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione.

Jupiler Pro League – Belgio

Anche il campionato in Belgio non ripartirà, infatti è arrivata la decisione ufficiale del governo belga, con la scelta di non riprendere la competizione per la stagione 2019/20. La kermesse finisce qui, con il congelamento delle posizioni e la vittoria assegnata al club Brugge, che si aggiudica il 16° titolo nella prima divisione.