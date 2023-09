Viola come il mare è stata una delle fiction Mediaset più seguite. La storia tra Viola Vitale, interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi e Francesco Demir, interpretato dal desiderato Can Yaman, ha rubato il cuore dei telespettatori.

Un successo irrefrenabile che ha scaturito nelle prospettive del regista un obiettivo: regalare al pubblico un continuo che possa confermare o meglio elevare l’asticella dell’interesse di tutti i fan. Motivo per il quale sono ritornate le riprese di “Viola come il mare 2”.

I due protagonisti, ovvero la Francesca Chillemi e Can Yaman, sono ritornati sul set e come è stato anche evidenziato più volte in passato, tra i due è evidente una forte complicità sul set e fuori dal set. In molti, proprio per questa ragione, hanno sospettato una possibile storia, smentita però da entrambi gli attori.

Francesca, Can ed il bacio extra

Una nuova indiscrezione si fa avanti proprio su Francesca e Can: i due sono stati avvistati in un momento particolarmente intimo. Proprio sul set, tra una scena e l’altra, i due sarebbero stati beccati poco prima dello scattare di un bacio. Cosa crea sospetto? A quanto pare in quel momento le telecamere non erano puntate sui due attori.

Non ci sono fonti chiare al momento sulle motivazioni di quel possibile bacio. Probabilmente Francesca e Can stavano provando una scena romantica, o forse no. Ad ogni modo la Chillemi ha più volte ribadito la sua storia con Stefano Rosso, con il quale ha anche una bambina.

Diverse indiscrezioni hanno sottolineato che l’attuale compagno dell’attrice fosse stato messo al corrente del flirt tra Francesca e Can ma che senza troppi gossip, abbia deciso di perdonarla. Quello che interessa al pubblico è: tra Francesca e Can è solo stima professionale o qualcosa in più?