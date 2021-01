Can Yaman e Diletta Leotta, continua la loro storia: l’attore turco è su tutte le furie per l’attacco dei fan

Sono già passati alcuni giorni quando la voce di un presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta si è fatta sempre più insistente. L’attore turco, protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno, e la giornalista sportiva di DAZN sembrerebbero fare proprio sul serio. Al momento nessuno dei due ha rivelato nulla, tranne qualche segnale sui social ma nessuna conferma o smentita della loro frequentazione.

CAN YAMAN SU TUTTE LE FURIE – Le fan più “fanatiche” dell’attore turco non hanno affatto apprezzato questo avvicinamento a Diletta Leotta ed è per questo che l’hanno attaccato pesantemente. Inizialmente Can Yaman aveva solo pubblicato una stories con su scritto “Sono fatti miei”, ma successivamente ha chiuso il suo profilo Twitter e limitato i commenti su Instagram. Insomma, pare che si sia parecchio arrabbiato!

Come se non bastasse, in questi giorni, l’attore ha pubblicato una nota canzone turca che è stata tradotta dai fan più sfegatati. Il testo della canzone sembrerebbe essere rivolto proprio a coloro che l’hanno attaccato poiché si parla di giudizi. Sembrerebbe proprio che Can Yaman sia su tutte le furie, considerato quanto ci tiene alla sua privacy.

SEGNALI SUL WEB – Al contrario, pare che Diletta Leotta non si faccia troppi problemi. La giornalista ha pubblicato un meraviglioso mazzo di fiori, probabilmente ricevuto proprio da Can Yaman. Inoltre, quest’ultimo ieri sera ha pubblicato su Instagram una canzone d’amore struggente, Una notte a Napoli. Fin qui tutto bene, se non fosse che il giorno prima la stessa canzone è stata condivisa da Diletta Leotta, la quale si trovava a Napoli per assistere alla partita contro la Fiorentina.

Tralasciando questi timidi segnali sui social, pare che nessuno dei due si sia sbilanciato. Vi ricordiamo che Can Yaman tiene molto a mantenere la sua situazione sentimentale lontana dalle telecamere, ma con una donna come Diletta Leotta sarà difficile.