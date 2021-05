Can Yaman e Diletta Leotta, crisi scongiurata: è tornata la passione

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornato finalmente il sereno. La coppia stava attraversando un periodo complesso e le voci su una presunta crisi non sono affatto mancate. Tuttavia, grazie a delle foto esclusive di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, i rumors si sono placati.

PIZZICATI IN HOTEL – La coppia è stata avvistata in un hotel di lusso, a 5 stelle, sul lago di Como: il Mandarin Oriental. “La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano” si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Chi.

Nelle foto, Can e Diletta appaiono molto intimi, in costume da bagno e accappatoio. Tante le coccole scambiare, segno che il peggio è passato. Queste immagini, quindi, hanno finalmente messo a tacere la voce su una presunta crisi, o peggio, su una storia architettata a tavolino.

Entrambi, comunque, pare abbiano fatto di tutto per non farsi vedere dai fotografi ma non ha funzionato. I paparazzi di Chi hanno immortalato tutto e chissà, finalmente potranno vivere questa storia e il futuro matrimonio con serenità.