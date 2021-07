Can Yaman e Diletta Leotta si incontrano a Celebrity Hunted 2

A partire dal 13 marzo dello scorso anno, su Amazon Prime è stata pubblicata la prima stagione di Celebrity Hunted. Il reality show si ispira all’omonima edizione inglese. Lo scopo della serie televisiva è molto semplice: ci saranno dei ricercati, persone famose, che dovranno fuggire per 14 giorni ed evitare di essere catturati da un team di cacciatori. La prima edizione è stata vinta da Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

La seconda edizione è stata pubblicata il 25 giugno 2021, composta da tre episodi. La nuova stagione vede la partecipazione di personalità altrettanto importanti come Achille Lauro, Elodie o Diletta Leotta. E proprio quest’ultima è stata protagonista di un curioso fatto. Durante la fuga della nota conduttrice di Dazn, c’è stato un importante incontro con una persona a cui è legata particolarmente: Can Yaman.

La giornalista sportiva originaria di Catania, mentre scappava dai cacciatori nelle vie di Roma, si è imbattuta con il suo attuale compagno. Lui l’ha accolta con fiori e champagne, cercando di aiutarla nella sua fuga. Purtroppo l’attore turco è fuggito con la Leotta all’interno di una limousine molto appariscente. Il tutto ha infatti comportato un imminente cattura della sua fidanzata, e quindi l’eliminazione dal programma.

il team di degli “Hunters” ha subito scoperto che Can Yaman aveva noleggiato di recente un Suv, nei pressi della capitale italiana. Successivamente con la scoperta di avvistamenti pubblicati sui social, i due sono stati immediatamente localizzati in un hotel romano in Via del Corso. La Leotta è stata braccata subito dopo, mentre cercava di uscire dal palazzo.

Diletta Leotta è stata la seconda concorrente catturata dopo Vanessa Incontrada. Ricordiamo che il premio finale sarà un montepremi in denaro, da devolvere in beneficenza. Per chi vuole scoprire il finale di stagione e i vincitore/i del reality show , è necessario un abbonamento ad Amazon Prime, visto che la serie è una sua esclusiva.