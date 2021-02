Can Yaman e Diletta Leotta, ufficializzata la loro storia d’amore su Instagram

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia più chiacchierata del momento. I due, dopo settimane di gossip intenso e paparazzate da parte dei giornali, sono finalmente usciti allo scoperto tramite una foto pubblicata dall’attore turco su Instagram. Come si sono conosciuti il protagonista di DayDreamer e la giornalista sportiva?

GALEOTTO FU INSTAGRAM – Secondo le indiscrezioni pubblicate dai vari giornali di gossip, pare che Can Yaman e Diletta Leotta abbiano iniziato una lunga conversazione su Instagram, prima di incontrarsi dal vivo. L’attore turco è rimasto molto colpito dal profilo della giornalista sportiva, tanto da lasciarle un messaggio privato. Da lì è partita una lunga conversazione, che li ha portati a vedersi di persona grazie a degli amici in comune.

La Leotta ha ritrovato la serenità dopo la fine della sua storia d’amore con Daniele Scardina, il pugile King Toretto. Non si sa nulla, invece, della vita privata di Can Yaman, molto geloso e attento alla sua privacy. Al momento, l’attore turco si trova in Italia per iniziare le riprese di Sandokan, remake della serie tv con Kabir Bedi.

STORIA UFFICIALIZZATA – Iniziata su Instagram e ufficializzata su Instagram, Can Yaman ha pubblicato una foto di coppia con Diletta Leotta. Nello scatto, i due appaiono felici in un poligono. Il 31enne ha infatti scritto nella didascalia: “coppia pericolosa”, taggando il profilo di Diletta. Tuttavia, la giornalista per un periodo non potrà utilizzare i social poiché sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Celebrity Hunted, reality show su Amazon Prime Video.

La foto pubblicata da Can Yaman ha ricevuto numerosi like, tuttavia, i commenti sono limitati a causa degli insulti ricevuti dalla sue fan dopo il gossip che l’ha reso protagonista. L’attore, inizialmente, aveva disattivato il suo profilo Twitter e limitato i commenti su Instagram a causa di questi insulti. Per vedere lo scatto pubblicato dall’attore, cliccate qui.