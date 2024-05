Can Yaman, l’attacco a Francesca Chillemi: “Non sono stato stregato né da te né da Viola”

Ieri è tornata in onda la seconda stagione di Viola come il mare, la fiction italiana che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. A far parlare, però, è stato lo spiazzante commento che l’attore turco ha fatto sulle recenti dichiarazioni della collega.

“Non sono stato stregato né da te né da Viola” – Nelle scorse ore Yaman ha condiviso nelle sue IG Stories un frammento di una recente intervista di Francesca. Il tutto ha avuto inizio dopo l’ospitata di Can a Verissimo, in cui ha ammesso che se trovasse una donna come la Chillemi, metterebbe su famiglia.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha così commentato con ironia le parole del collega: “Io ho stregato Can? Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto”.

A stupire il popolo del web è stato l’inaspettato comportamento dell’uomo. Nelle sue IG Stories, infatti, Yaman ha così commentato le parole di Francesca: “Non è vero. Non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente. Forse ha schivato”.

Se nel corso delle riprese della prima stagione della fiction si era addirittura parlato di un presunto flirt tra i due, ad oggi sembrerebbe che i rapporti tra i due sarebbero tesi. Gli utenti, infatti, hanno notato che Francesca e Can hanno smesso di seguirsi su Instagram.