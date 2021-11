Can Yaman, Maria Giovanna Adamo è il nuovo amore dell’attore turco?

Can Yaman, noto attore turco, attualmente è impegnato a girare una nuova fiction, Viola come il mare, ambientata in Sicilia. Tuttavia, sembrerebbe che proprio sul set abbia ritrovato l’amore, vediamo di chi si tratta.

Storia definitivamente finita con Diletta Leotta

L’attore ha avuto un ruolo da protagonista quest’estate grazie alla sua storia d’amore con Diletta Leotta, giornalista e volto di DAZN. Dopo solo un mese di frequentazione, i due erano già pronti al grande passo, ma qualcosa deve essere andato storto. La coppia, infatti, ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, molto contestata nei mesi precedenti.

“C’era stata anche la proposta di matrimonio dopo un mese, un rapporto davvero passionale. Ora non ci sentiamo, ma nella vita tutto è possibile. Siamo lontani adesso, forse questo tempo servirà a entrambi” ha dichiarato la giornalista sportiva a Verissimo, aggiungendo di essere stata molto male per questa rottura. Can d’altra parte sembrerebbe tornato alla vita di sempre voltando definitivamente pagina.

Nuovo progetto per l’attore turco

Come vi abbiamo anticipato a inizio articolo, attualmente Can Yaman si trova a Palermo per girare una nuova fiction, Viola come il mare, con Francesca Chillemi e prodotta da Lux Vide. Qualche settimana fa, infatti, qualcuno ha accostato l’attore turco proprio alla sua collega Chillemi, la quale però sembrerebbe essere sposata e con figli. Ad oggi, invece, sembrerebbe che Can abbia un nuovo flirt in corso.

Nuovo flirt con Maria Giovanna Adamo?

Maria Giovanna Adamo è una ragazza di 25 anni, attrice e presente sul set della nuova fiction. Stando al gossip, l’attore avrebbe confermato il suo amore per l’Italia, soprattutto per le ragazze meridionali. Originaria di Crotone, Maria Giovanna sarebbe colei che ha fatto perdere la testa a Can. Come riportato dalle pagine di Chi, per il 32esimo compleanno di Can, il padre Güven Yaman ha condiviso sul suo profilo Instagram un video di auguri con una serie di foto, compresa quella che la giovane modella aveva pubblicato sui suoi social insieme all’attore. Ci sarà quindi del tenero tra loro?