Can Yaman, vola in Italia: i fan in rivolta sul web per lo stop a Bay Yanlis

Dal suo debutto su Canale 5, l’attore Can Yaman ha completamente stregato i telespettatori italiani. Volato in Italia, sono spuntati i primi avvistamenti in aeroporto dove sono già girate sul web alcune sue foto. Protagonista della soap turca DayDreamer, sarà ospite in alcuni dei programmi più visti di Mediaset. Ad animare i fan dell’interprete è anche una protesta che sta infiammando il web.

CAN VOLA IN ITALIA – Non sono affatto mancate le polemiche riguardo l’accoglienza che Yaman ha ricevuto dai fan. Sono state tante le persone che si sono riversate fuori dall’albergo dell’attore, dove, da come viene mostrato anche da un video girato dalle Iene, non viene rispettato il distanziamento sociale.

Come mai sbarca in Italia? Da quanto emerso da alcuni attendibili blog, Cam si trova attualmente a Roma per registrare una puntata di C’è Posta Per Te. Volerà poi a Milano dove gli aspetta Verissimo, la cui intervista si potrà vedere nella puntata che andrà in onda il 3 ottobre. Inoltre, c’è chi ipotizza che l’attore turco potrebbe anche essere ospite nel programma Live-Non è la D’Urso.

LA PROTESTA DEI FAN SUL WEB – È innegabile il grande successo che DayDreamer ha riscosso in Italia, ma la stessa cosa non si può dire della Turchia. Nella patria dell’attore, infatti, gli ascolti sono così bassi che Fox Turchia e Gold Film hanno deciso di chiudere un’altra soap che vede Can Yaaman protagonista: Bay Yanlis, che arriverà in Italia con il titolo ‘Signor Sbagliato’ . Stando a questa decisione, il programma finirà con il 14esimo episodio, in onda in Turchia il 2 ottobre.

La decisione non è affatto piaciuta ai fan italiani che hanno subito deciso di protestare. Sul web vi è una vera e propria rivolta, accompagnata dall’hastag #SaveBayYanlis. Il pubblico del Bel Paese riuscirà a far cambiare idea a Fox Turchia e a Gold Film?