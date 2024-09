Candreva, il Napoli pensa al prenderlo a zero

Il Napoli starebbe lavorando per prendere Antonio Candreva a zero. Il calciatore è svincolato dopo l’esperienza poco fortunata con la maglia della Salernitana, culminata con la retrocessione in Serie B

Il mercato del Napoli sembra non essere finito, nonostante il finale di mercato piuttosto rocambolesco. La finestra di calciomercato estiva, infatti, si è chiusa ormai tre giorni fa e il Napoli non è riuscito a cedere Victor Osimhen. Il nigeriano andrà, infatti, in prestito secco al Galatasaray con il club turco che pagherà tutto lo stipendio del giocatore per quest’anno. Si dice che a gennaio ci sarà una clausola pro Napoli, che permetterebbe a qualsiasi club interessato al giocatore di pagare una cifra pattuita con gli azzurri e di terminare il prestito.

Se il mercato in uscita sembra avere queste direttive, quelle in entrata sembrano essere ben differenti. Gli azzurri non sono riusciti a prendere un esterno di difesa, che servirà molto ad Antonio Conte per affrontare il resto della stagione. Sono stati sondati i vari Ebimbe, Dedic e Vanderson ma l’idea sembrerebbe essere un’altra.

Il Napoli pensa a Candreva

I giocatori precedentemente citati non possono essere presi attualmente, essendo di proprietà di club. L’ultima idea di Aurelio De Laurentiis e soci, però, sembrerebbe essere prendere lo svincolato Antonio Candreva.

Il calciatore arriverebbe a zero dopo la conclusione della parentesi a Salerno con la maglia granata della Salernitana. Secondo quanto emerso nelle ultime ore la trattativa sarebbe vicinissima ad essere in dirittura d’arrivo, con il calciatore che avrebbe rivelato ad alcuni conoscenti di essere contento di essere accostato al Napoli e di voler lavorare con Antonio Conte.