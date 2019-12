Cané: “Nel Napoli gioca un fenomeno, è tra i più forti dell’ultimo decennio”

Una delle grande bandiere del Napoli, Jerbas Faustino, meglio noto come Cané ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della squadra azzurra ed in particolare un calciatore. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Insigne rappresenta l’esterno più forte nell’ultimo decennio del Napoli. È un fenomeno, tecnicamente è davvero incredibile. Purtroppo, però, è nato a Napoli“.

Canè, quindi, ritiene Lorenzo Insigne un vero e proprio campione che però è troppo influenzato dall’ambiente in cui è nato. Nonostante le oltre 300 presenze con la maglia azzurra e gli 81 gol messi a segno, il talento di Frattamaggiore viene ancora fischiato sonoramente da parte dei tifosi napoletani ad ogni minimo errore. Una situazione che ha portato Insigne allo stremo soprattutto nelle ultime uscite stagionali.

Proprio per questa assurda situazione, spesso si è parlato di un possibile addio di Lorenzo Insigne, il quale, nonostante i fischi, è ancora a lottare per la causa azzurra mentre altri pretendono un oneroso rinnovo per rimanere in azzurro.

Sicuramente il giocatore ha un carattere particolare ed in alcuni casi ha sbagliato a rivolgersi in malo modo verso qualche allenatore. Il tutto, però, è stato subito risolto nello spogliatoio.

In particolare, i fischi ricevuti durante l’allenamento a porte aperte, infatti, lo hanno ferito molto. In molti, infatti, gli hanno urlano di togliere immediatamente la fascia di capitano. Un messaggio che Insigne ha subito colto. Al termine della seduta, infatti, il calciatore avrebbe fatto sapere al mister della sua volontà di cedere la fascia a chi ritenesse più idoneo. Insigne, infatti, era stanco di ricevere continui insulti da parte dei tifosi. Alla fine, però, il capitano non ha ceduto.