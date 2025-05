Cani, alimentazione: i 18 cibi consigliati e i 31 da non dare perché tossici

Pur con le migliori attenzioni, molti proprietari di cani commettono diversi errori nell’alimentazione del loro animale domestico. Se da una parte molti cibi in scatola per cani sono carichi di conservanti chimici e composti per lo più da scarti di animali, dall’altra anche i cibi troppo salati possono risultare dannosi per i cani, provocando danni ai reni. È quindi necessario informarsi su quali siano i cibi consigliati e quali quelli da evitare.

QUALI CIBI DARE E QUALI DA EVITARE?- Di seguito sono presentati alcuni dei cibi ritenuti salutari per il nostro amico a quattro zampe:

Olio di cocco

Burro d’arachide

Carne magra

Fegato

Salmone e tonno

Uova

Formaggio

Avena

Pasta

Riso integrale

Patate dolci

Semi di lino

Carote

Zucche e zucchine

Broccoli

Frutta

Mirtilli

Prezzemolo

Da evitare, perché tossici, sono cibi come cioccolato, uva passa ed uva fresca, aglio e cipolla, avocado, alcool, caffè o tè, noci macadamia, caramella, cibi troppo salati.