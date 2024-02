Cannavaro duro su Kvaratskhelia: “Deve avere rispetto”

Fabio Cannavaro, ex giocatore di calcio e campione del mondo nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime, dove riveste il ruolo di opinionista, nel post-partita di Champions League tra Napoli e Barcellona, terminata con il punteggio di 1-1.

Cannavaro critica Kvara

L’ex campione del mondo ha dapprima speso alcune parole sul match: “Ingenuo il difensore sul gol di Victor Osimhen, devi aspettare e non andare a terra. Ha commesso due errori insieme. Osimhen è un campione, un giocatore che fa la differenza e che fa la fortuna di ogni allenatore.

Ha, poi, evidenziato: “Il gol di Lewandowski? Quando un difensore si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, ammazza il suo portiere. La palla non deve mai passare in mezzo alle gambe, è la regola numero uno per i difensori”.

Successivamente, Cannavaro ha parlato di Kvaratskhelia, bomber georgiano del Napoli: “Kvara arrabbiato al momento del cambio? Devi avere rispetto anche per i tuoi compagni che stanno entrando in campo e che si allenano ogni giorno come te. Un allenatore nuovo magari vuole anche dare la possibilità a che è più fresco. Questi atteggiamenti, per un allenatore, danno fastidio“.