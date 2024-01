Cannavaro e il sogno di allenare il Napoli: “Sono pronto ma a decidere è il presidente”

Dopo l’esonero di Rudi Garcia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Walter Mazzarri. I risultati, però, non sono soddisfacenti e dopo la sconfitta contro il Torino si è parlato addirittura di possibili dimissioni da parte del mister, poi smentite.

De Laurentiis, infatti, non vorrebbe effettuare nuovi cambiamenti e arrivare con Mazzarri fino al termine della stagione. Chi punta a diventare nuovo allenatore del Napoli è un napoletano doc, Fabio Cannavaro, il quale ha dichiarato a Tuttosport: “Io allenatore del Napoli? Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi in tal senso”.

“L’unico contatto reale, concreto, è stato con i turchi del Besiktas. Alla fine però, proprio qualche giorno fa, hanno optato per Fernando Santos, l’ex ct del Portogallo. Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato”.

“E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enormità”.

Non è la prima volta che Cannavaro parla del suo possibile ruolo come allenatore del Napoli. In una precedente intervista ai microfoni di calciomercato.com rivelò il suo sogno di allenare, un giorno, gli azzurri: “La mia ambizione è quella di allenare il Napoli, perché è un top club e la squadra per la quale ho sempre tifato”.