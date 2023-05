Cannavaro e il sogno ‘segreto’, allenare la SSC Napoli

Ai microfoni di AS, l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra e del sogno, un giorno, di sedere sulla panchina azzurra nel ruolo di allenatore: “Si aspira sempre ad allenare le grandi squadre. Come giocatore ho avuto l’enorme fortuna di giocare per molte delle migliori squadre al mondo, come il Real Madrid“.

“Ci sto lavorando e so che non è facile. La vita di un allenatore spesso dipende dai calciatori e non solo dall’allenatore. Quindi vediamo. Ho avuto la fortuna di iniziare ad allenare in Asia. Per molte persone sembra che l’Asia non sia il calcio, ma l’esperienza che ho maturato mi è stata utile. Come allenatore voglio migliorare ed essere in grado di allenare squadre di alto livello. E il Napoli è uno di queste. È un orgoglio pensare di poterli allenare un giorno“.