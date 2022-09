Cannavaro svela il motivo del suo addio dal Napoli

Fabio Cannavaro è stato intervistato da Diletta Leotta, per Dazn, nelle strade della sua amata Napoli. Il difensore centrale è uno degli eroi del mondiale 2006, vinto dall’Italia in Germania. La sua vita ha un prima e un dopo.

Il prima era già considerevole: vita da campione calcistico ai massimi livelli. Ma il dopo è qualcosa che ti cambia proprio le coordinate esistenziali: diventare leggenda, perché dopo che alzi la coppa del mondo e vinci un pallone d’oro, puoi essere etichettato solo come una leggenda calcistica.

Il pallone d’oro del 2006 ha raccontato del suo amaro passato da calciatore del Napoli: “Ho avuto la fortuna di giocare nello stadio San Paolo. A Napoli mi sento a casa, a volte mi arrabbio perché chi non la conosce la critica. Napoli è una città che va vissuta, io sono andato via troppo presto. Non era questa società qua e piansi tanto quando mi chiamò Ferlaino mi disse ‘O vai al Parma o falliamo’. E’ il sogno di tutti giocare nella squadra del cuore, ma sono pochi i casi come Maldini e Totti, il calcio ti porta a fare altre esperienze. Io però ho sempre tenuto un legame forte con questa città.”

Un passato che da dispiacere, un passato ingiusto per un giocatore che sarebbe potuto diventare la bandiera della sua squadra del cuore, ma che per motivi economici e dirigenziali non ha potuto coronare il suo sogno.

Poi, Cannavaro ha raccontato della sua esperienza da allenatore: “Sono cresciuto tanto sbagliando sul campo nella mia nuova carriera da allenatore in Cina. Ho appreso molte cose positive e altre negative. Ho parlato con tante squadre di Serie A, Serie B e all’estero. Io però sono esigente e voglio vincere, non voglio andare in una società tanto per andarci e allenare. Rifiutai la Polonia per un discorso di tempistiche, con la Fiorentina parlai quando ero ancora in Cina e non mi liberò la società cinese. Avrei potuto allenare Vlahovic che mi piace molto.”