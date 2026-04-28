Alle parole di Pisani si aggiungono quelle dell’avvocato Mattia Grassani, intervenuto durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, dove ha invitato a mantenere un approccio prudente nell’analisi dei fatti. Secondo Grassani, allo stato attuale delle indagini non emergerebbero coinvolgimenti diretti del sistema calcistico nel suo complesso, ma soltanto di soggetti appartenenti all’ambito arbitrale.

Lo stesso Grassani, tuttavia, non esclude scenari ben più gravi nel caso in cui venissero accertate richieste o pressioni da parte di dirigenti di club. In tal caso, le conseguenze sarebbero tutt’altro che marginali: “[…] Allo stato attuale abbiamo solo tesserati AIA, il mondo del calcio attuale è estraneo, poi è ovvio se ci fossero richieste da parte di dirigenti ci sarebbero conseguenze pesantissime per il club, i tesserati FIGC rischierebbero una sanzione multa mentre per il club si va dai 3 punti di penalizzazione fino alla retrocessione […]”.