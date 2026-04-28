Le dichiarazioni dell’avvocato Angelo Pisani accendono ulteriormente i riflettori su un caso che, nelle sue parole, rischia di compromettere la credibilità dell’intero sistema calcistico italiano. Nell’intervista rilasciata a Napoli Network in esclusiva, Pisani invoca misure drastiche, come la sospensione del campionato, sottolineando la necessità di garantire trasparenza e sicurezza prima di qualsiasi decisione sportiva definitiva. Il nodo centrale della sua analisi riguarda il pericolo di assegnare un titolo che potrebbe successivamente essere messo in discussione da eventuali sviluppi giudiziari.
Il riferimento alle presunte irregolarità arbitrali, se confermate, aprirebbe scenari estremamente gravi, evocando ombre su dinamiche che dovrebbero invece essere improntate alla massima imparzialità: “[…] Va evitato che si assegni un titolo ad una squadra che poi potrebbe essere retrocessa in Serie B. Se dovessero essere confermate le accuse che trapelano dalle indagini sarebbe gravissimo. Se le accuse dovessero essere fondate sicuramente l’Inter non sarebbe degna di vincere un campionato in questo modo. Qui si parla di arbitri messi appositamente ad arbitrare l’Inter […]”.