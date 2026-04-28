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Caos arbitri, i pareri degli avvocati Pisani e Grassani: i rischi e le responsabilità

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Fonte: Wikimedia Commons

Le dichiarazioni dell’avvocato Angelo Pisani accendono ulteriormente i riflettori su un caso che, nelle sue parole, rischia di compromettere la credibilità dell’intero sistema calcistico italiano. Nell’intervista rilasciata a Napoli Network in esclusiva, Pisani invoca misure drastiche, come la sospensione del campionato, sottolineando la necessità di garantire trasparenza e sicurezza prima di qualsiasi decisione sportiva definitiva. Il nodo centrale della sua analisi riguarda il pericolo di assegnare un titolo che potrebbe successivamente essere messo in discussione da eventuali sviluppi giudiziari.

Il riferimento alle presunte irregolarità arbitrali, se confermate, aprirebbe scenari estremamente gravi, evocando ombre su dinamiche che dovrebbero invece essere improntate alla massima imparzialità: “[…] Va evitato che si assegni un titolo ad una squadra che poi potrebbe essere retrocessa in Serie B. Se dovessero essere confermate le accuse che trapelano dalle indagini sarebbe gravissimo. Se le accuse dovessero essere fondate sicuramente l’Inter non sarebbe degna di vincere un campionato in questo modo. Qui si parla di arbitri messi appositamente ad arbitrare l’Inter […]”.

Alle parole di Pisani si aggiungono quelle dell’avvocato Mattia Grassani, intervenuto durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, dove ha invitato a mantenere un approccio prudente nell’analisi dei fatti. Secondo Grassani, allo stato attuale delle indagini non emergerebbero coinvolgimenti diretti del sistema calcistico nel suo complesso, ma soltanto di soggetti appartenenti all’ambito arbitrale.

Lo stesso Grassani, tuttavia, non esclude scenari ben più gravi nel caso in cui venissero accertate richieste o pressioni da parte di dirigenti di club. In tal caso, le conseguenze sarebbero tutt’altro che marginali: “[…] Allo stato attuale abbiamo solo tesserati AIA, il mondo del calcio attuale è estraneo, poi è ovvio se ci fossero richieste da parte di dirigenti ci sarebbero conseguenze pesantissime per il club, i tesserati FIGC rischierebbero una sanzione multa mentre per il club si va dai 3 punti di penalizzazione fino alla retrocessione […]”.

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