Caos di mercato, dove va Cambiaso?

Per Andrea Cambiaso il Genoa ha offerte da Inter, Juventus e Atalanta. Ad oggi il calciatore italiano e il Grifone valutano le offerte

Difficile stabilire dove, ma nella prossima stagione Andrea Cambiaso giocherà sicuramente con una casacca differente. Sul calciatore italiano c’è il forte interesse di Atalanta, Juventus e Inter con i bergamaschi che sono in pole.

Il calciatore italiano non sembra aver espresso alcuna preferenza, ma ieri sarebbe andato in scena un incontro tra gli emissari bianconeri e quelli rossoblu. Federico Cherubini avrebbe incontrato Johannes Spors per provare a garantirsi le prestazioni del classe 2001. I bianconeri avrebbero già fatto un’offerta.

Trattativa in corso

E’ una corsa a tre che sembra accendersi sempre più. L’offerta della Juventus sarebbe di 3 milioni più il cartellino di Radu Dragusin – reduce dal finale di stagione con la Salernitana e che sembra intrigare il Genoa – contro la richiesta di circa 10 milioni da parte dei liguri.

L’Inter ha preso Raoul Bellanova dal Cagliari e vorrebbe provare a prendere anche Cambiaso per rinnovare e ringiovanire totalmente le proprie fasce. L’Atalanta, però, resta forte sul giocatore e sembrerebbe essere disposta a dare al Genoa quanto richiesto nonostante la mancata qualificazione alla Champions League e, sopratutto, alle coppe europee. L’unico nodo da sciogliere resta dunque la volontà del calciatore, che a questo punto potrebbe risultare determinante. Il giocatore non resterà sicuramente in Serie B, anche per via delle tante offerte arrivate, e il suo agente qualche settimana fa ha dichiarato di essere aperti al trattate con chiunque. Inter o Juventus non fa differenza, basta che il progetto convinca.