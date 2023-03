Desdemona Balzano ex tronista di Uomini e Donne over è stata cacciata dallo studio da Maria De Filippi durante l’ultima puntata.

L’accusa provata da parte di Armando Incarnato e dalla donna stessa è quella di cercare visibilità nel mondo dello spettacolo tramite il programma di Canale 5. La donna ha lasciato il programma in lacrime e ha in seguito pubblicato un post su Instagram in cui scrive: “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore …. anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo….”.

La protagonista della storia, Desdemona, non si è limitata però a scrivere solo un post su Istagram, infatti, ha denunciato tre personaggi del programma.

Il suo comunicato ufficiale: : “La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Sperti Gianni, Schiavone Alessandro ed Incarnato Armando, per il materiale diffuso non autorizzato ed informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata in data 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna 15 Marzo 2023”.

La Balzano aveva già dichiarato che alcune conversazioni intrattenute con un ex partecipante fossero stare registrate a sua insaputa e inviate a terzi con lo scopo di danneggiare la sua immagine e la sua reputazione.

La donna stessa ha dichiarato poi di non aver continuato la sua frequentazione nel programma con il cavaliere per ingannare la redazione o altre persone ma: “Semplicemente perché avevamo deciso di prenderci del tempo per approfondire la nostra conoscenza – dichiara Desdemona – e scoprire la profondità del sentimento reciprocamente provato”.

A questo punto le viene chiesto il motivo per quale ha continuato a conoscere e frequentare altre persone all’interno del programma e la sua risposta ha confermato i sospetti, infatti ha dichiarato: “Lavorando nel mondo dello spettacolo, non nego di aver scelto di aderire al programma anche per ottenere una maggiore visibilità. Ma non credo che questo sia un mistero. Difatti, la maggior parte dei partecipanti persegue il medesimo scopo, anche se non lo dirà mai apertamente!”.

A questo punto Maria De Filippi ha deciso di cacciarla dallo studio.