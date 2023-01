Caos Juventus: il futuro di Massimiliano Allegri

Sono ormai note le voci che riguardano le indagini a carico del club bianconero. Secondo quanto emerso, la Juventus sarà costretta a scontare 15 punti di penalizzazione.

In realtà, come riportato da Sky Sport, l’indagine sulle plusvalenze, non ancora sottoposta a giudizio, è confluita nel fascicolo sulla manovra stipendi. Quello che rischia la Juventus, quindi, potrebbero non essere soltanto i punti di penalizzazione ma, nei casi più estremi, si può arrivare anche alla retrocessione in serie B.

In questo momento di caos non è ancora chiaro quale potrebbe essere il futuro del mister Massimiliano Allegri. Non sono da escludere, infatti, colpi di scena in seguito ai fatti delle ultime settimane e alle dimissioni del CdA.

A parlarne ai microfoni di Tele A è stato l’esperto di mercato Ciro Venerato: “Allegri-Inter è possibile. Se i nerazzurri chiudessero male l’attuale annata e il bianconero dovesse salutare, Giuseppe Marotta potrebbe richiamarlo dopo l’esperienza a Torino. Non è affatto da escludere“.