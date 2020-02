UFFICIALE: Juventus-Inter è stata rinviata a data da destinarsi

Aggiornamento delle 12:15 – La Lega Calcio ha deciso ufficialmente di rinviare il big match della 29esima giornata tra Juventus e Inter che era in programma allo Juventus Stadium di Torino a data da destinarsi. La stessa decisione è stata presa anche per le altre quattro gare di questo turno che dovevano giocarsi a porte chiuse.

Ore 12:00 – Non c’è pace per i due club e i milioni di tifosi al loro seguito. L’emergenza legata alla veloce diffusione del coronavirus in quell’area ha determinato, la scorsa settimana, lo stop a ben cinque gare di Serie A. L’ipotesi paventata di poter fare giocare Juventus e Inter a porte chiuse all’Allianz Stadium era da tutti paventata come la soluzione migliore ma il crescente malumore intorno alla questione ne sta determinando, proprio in queste ore, addirittura un tavolo tecnico con il Governo.

Due visioni opposte, ognuna con ottime motivazioni

Da un parte c’è la Lega di Serie A che, conscia delle difficoltà di un eventuale recupero per la partecipazione di entrambe le formazioni a gare in Italia e in Europa, vorrebbe far disputare l’evento seppur a porte chiuse. Dall’altra i club e alcuni membri del Governo che vorrebbero trovare una soluzione che lasci la possibilità ai tifosi di assistere al match e non dare un segnale così forte su una popolazione già irrazionalmente provata.

Proprio in queste ore, rappresentati di tutte le forze in campo si stanno riunendo per trovare una soluzione che accontenti un po’ tutti. Anzi, la possibilità che un ulteriore stop riguardi anche altre gare in programma tra oggi e domani appare sempre più concreto. E’ chiaro che gli interessi in ballo non riguardino più le sole società sportive ma un po’ l’intero sistema amministrativo italiano.

Le amministrazioni locali, regionali e il Governo centrale battono per il rinvio degli incontri al fine di evitare di dare all’opinione pubblica nazionale ed estera la convinzione che in Italia la situazione sia più grave di quanto possa sembrare. Far giocare i match senza pubblico aumenterebbe esponenzialmente la sensazione di Paese malato e impaurito dalla diffusione del virus. Il danno che ne risulterebbe sarebbe sì di immagine, ma sopratutto finanziario. La fiducia degli investitori nel nostro Paese crollerebbe inevitabilmente e migliaia di aziende ne verrebbero irreparabilmente danneggiate.

La Lega di Serie A, invece, spinge affinché le gare si possano disputare a porte chiuse. Trovare nuove collocazioni nei fittissimi calendari dei club è un’impresa tutt’altro che scontata. Inoltre, col l’incombenza di un campionato europeo a fine giugno non sarebbe nemmeno possibile rinviare i match oltre la naturale chiusura del campionato fissata il 24 maggio prossimo. La Redazione di Dailynews24 seguirà la vicenda con continui aggiornamenti.