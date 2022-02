Caos United, Ronaldo via se dovesse rimanere Rangnick

Cristiano Ronaldo potrebbe andar via dal Manchester United a fine stagione, specialmente se Rangnick dovesse rimanere l’allenatore

Il Manchester United è attualmente una polveriera. Il clima è tesissimo e negli scorsi mesi svariati giocatori avrebbero ponderato l’addio ai Red Devils per via di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è emersa dall’Inghilterra la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il fuoriclasse portoghese lontano dall’Old Trafford.

L’ex bianconero potrebbe partire nel caso in cui il Manchester United non centrasse la qualificazione alla Champions League. Più probabile invece che scelga la partenza se Rangnick venisse confermato come tecnico.

I possibili cambi in panchina e le possibili piste per CR7

In Inghilterra parlano del futuro della panchina dei Red Devils, con Rangnick che è quasi sicuro di rimanere per i prossimi 4 mesi. Per sostituirlo in estate si penserebbe a nomi del calibro di Luis Enrique, Erik Ten Hag e Mauricio Pochettino.

Luis Enrique appare il profilo più difficile al momento, con la federazione spagnola che difficilmente lascerà partire il proprio allenatore alle porte del mondiale in Qatar. Ten Hag resta una pista papabile, ma quello più fattibile sembrerebbe essere Mauricio Pochettino.

L’allenatore argentino non sembrerebbe essersi ambientato a dovere con il PSG e nonostante i buoni risultati potrebbe lasciare a fine stagione. Al suo posto potrebbe subentrare Zinedine Zidane, che a quel punto vorrebbe portare con sé Cristiano Ronaldo nella capitale francese. Le alternative per il portoghese restano il ritorno allo Sporting Lisbona – dovrebbe ridursi lo stipendio drasticamente e appare attualmente improbabile – o l’arrivo in MLS. Attenzione a qualche possibile sorpresa dalla Premier.