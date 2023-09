Capello e i pareri sul nuovo Napoli di Garcia: “Meno pressing e meno voglia, è vero che manca Kim ma…”

Ai microfoni di Radio 1, l’ex allenatore di Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli di Rudi Garcia e le prime sensazioni dopo la partita contro la Lazio: “La squadra non gioca più come lo scorso anno: meno pressing e meno voglia. Sembra che abbiano perso la determinazione che si vedeva in campo durante lo scorso anno”.

“È vero che manca Kim, ma fa girare palla più lentamente rispetto a qualche mese fa. Gli manca un filtro a centrocampo. Deve riprendere la strada dell’anno scorso, e questo dipende dall’allenatore ma anche dai giocatori. Questo Napoli mi sembra un po’ appagato, con momenti di grande gioco ma non è la squadra della scorsa stagione”.

Capello ha poi espresso il suo pensiero sulla Nazionale italiana e Luciano Spalletti: “Si è arrampicato sugli specchi accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff. Spalletti? Sono contento perché ci voleva uno un po’ matto e Luciano è un po’ matto ad accettare subito di rientrare subito ad allenare la Nazionale”.

“L’emozione è grande e la voglia altrettanto, essendo un allenatore ispirato che sa dove portare le sue squadre mi sembra sia stata una bellissima scelta da parte di Gravina”.