Capello: “Pallone d’oro a Lautaro? Non è pronto”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport riguardo al processo di evoluzione di Lautaro Martinez. Secondo lui, l’argentino non è ancora pronto per competere per il pallone d’oro

Torna a parlare, e a modo come sempre suo, Fabio Capello. L’ex allenatore di Real Madrid, Juventus, Roma e Milan, tra le altre, ha infatti parlato della situazione legata a Lautaro Martinez e alle sue possibilità di vincere il pallone d’oro.

Infatti, l’argentino continua a segnare e far sognare le tifoserie di Argentina e Inter, ma non sembrerebbe pronto per vincere il premio individuale più ambito al mondo secondo Fabio Capello.

Le parole di Capello

Nell’intervista a Fabio Capello si può leggere: “Ho visto l’Inter pressare contro tutti. Mostrano rabbia e desiderio. Quando decidono di recuperare la palla, fanno corse furiose. Anche i difensori si uniscono agli attacchi. L’Inter è la più preparata, la più completa, la più collaudata nel suo sistema di gioco. La cosa più difficile per Inzaghi sarà sapere come ruotare”.

Poi continua, dicendo le seguenti parole: “Attenzione all’errore che ha fatto con il Benfica la scorsa stagione, quando ha cambiato più di mezza squadra. Dovrebbe cambiare due o tre giocatori al massimo. Lautaro è tecnicamente più forte di Thuram che deve ancora migliorare, anche se ha fatto un ottimo inizio. Sarà un testa a testa interessante. Non credo che sia ancora un degno vincitore. Per me il Pallone d’Oro è il premio al miglior giocatore al mondo. Oggi voterei per uno tra Rodri e Vinicius”.