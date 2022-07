Capitolo regista, la Juventus sonda Veretout

I bianconeri potrebbero bussare nuovamente alla porta della Roma, stavolta per Jordan Veretout. Il francese è in uscita

Continuano le trattative tra Juventus e Roma. I bianconeri, secondo l’emittente romana Radio Radio, avrebbero chiesto ai giallorossi informazioni per Jordan Veretout. Il talento francese sarebbe il possibile nuovo regista chiesto da Massimiliano Allegri, se non dovesse arrivare Leandro Paredes.

La Juventus avrebbe provato a chiedere un prestito oneroso con eventuale diritto di riscatto, con la Roma che sembrerebbe però preferire una cessione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro. La Juventus potrebbe provarci, ma resta la concorrenza.

Altre 4 squadre sul giocatore francese

Su Veretout ci sarebbero anche Milan, Nizza, Marsiglia e – un po’ più defilato – il Lione. Quest’ultimo sembra essersi un po’ allontanato dalla pista, specialmente perché vorrebbe capire se vi sia la possibilità di cedere Paquetà e se ci siano profili ben più congeniali al progetto.

Il Marsiglia, per ora, appare come la squadra da battere per accaparrarsi il giocatore, ma anche il Milan non scherza. La Juventus è, però, quella che in questa sessione di mercato ha avuto più contatti con i giallorossi e potrebbe alla fine tentare il tutto e per tutto per arrivare almeno all’ex Fiorentina.

Per Zaniolo, almeno per ora, sembrano non esserci novità. Il giocatore ex Inter continua a piacere, ma la Roma sembra volerlo blindare ad ogni costo. La trattativa sembrerebbe essere ferma da almeno due settimane, con nessun passo in avanti da registrarsi da ambo le parti. Rimane l’ultima offerta bianconera, il prestito con obbligo di riscatto.