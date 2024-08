Capri, estate da record: week-end quasi sold out

Per Capri anche quest’estate si è rivelata un vero e proprio successo. L’amata e affascinante isola ha registrato numeri da record dei turisti che hanno deciso di godersi proprio lì le vacanze.

WEEKEND QUASI SOLD OUT – Il fascino dell’isola campana continua ad attrarre orde di visitatori, come dimostrati dai recenti numeri registrati durante queste vacanze estive. Il fine settimana è alle porte ed è quasi tutto esaurito.

Si parla di ben 12mila turisti che giorno dopo giorno approdano sull’isola. Si parla generalmente di turismo mordi e fuggi, ossia di visitatori che decidono di godersi una giornata sulle spiagge libere di Marina Piccola e Marina Grande. Inoltre, è oramai di moda affittarsi un’imbarcazione per fare un bagno al largo dei Faraglioni.

In questi giorni i turisti non potranno visitare la storica via Krupp, chiusa momentaneamente per via di detriti che sono caduti a seguito della forte pioggia. Dopo un sopralluogo, come spiegato dall’amministrazione, saranno necessari circa dieci giorni per poter riaprire la strada:

“Si evidenzia che, dopo i sopralluoghi comunali effettuati, si rendono necessari lavori di pulizia e di ripristino dei presidi di sicurezza sovrastanti la via Krupp”.