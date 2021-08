Capri rifulge della luce delle star: red carpet da brivido con Emily Ratajkowski, Katy Perry e Tina Kunakey

Serata d'eccezione quella andata in scena sabato scorso a Capri per la raccolta di fondi per l'Unicef indetta da LuisaViaRoma.

La splendida isola di Capri per una notte è diventata una piccola ma luminosissima Hollywood. Tutto merito della parata di super star che per un giorno hanno animato il sabato sera nella splendida cornice del chiostro grande della Certosa di San Giacomo, location voluta da LuisaViaRoma per una raccolta fondi da devolvere all’Unicef. Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento più glamour dell’estate 2021 e su red carpet hanno sfilato i nomi più importanti del jet set mondiale.

L’evento, infatti, ha richiamato le stelle più luminose dello showbiz del pianeta che hanno potuto godere di una cena di gala prima dell’esibizione canora di Madame, John Legend e Katy Perry. A contendersi però lo scettro di più bella della serata sono state sicuramente la modella Tina Kunakey, la nostra Elisabetta Gregoraci ed Hana Cross oltre alla sempre verde Heidi Klum con la figlioletta Leni, entrambe avvolte in luccicantissimi abiti in stile impero, uno d’oro, l’altro argento.

Sfilata davvero da sogno anche per Nina Senicar e Marica Pellegrinelli. La prima in un romantico abito dalle sensuali trasparenze color avorio e maniche calate suo gomiti. L’altra con un look anni ’50 in un abito scuro ma pieno di abbaglianti paillettes e una scollatura davvero da urlo.

Menzione d’onore per Vanessa Hudgens, celebre cantante americana e Natasha Poly, entrambe in un abito dal profondissimo spacco che hanno lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Anche se, nessuna delle due è riuscita a mettere in mbra la super modella Emily Ratajkowski che con il suo abito dallo spacco, questo sì veramente vertiginoso, è riuscita a catalizzare su di sé i flash di tutti i fotoreporter presenti all’evento. E’ stata senza alcun dubbio lei la regina della serata nonostante il parto avvenuto soltanto pochi mesi fa del suo primogenito Sylvester Apollo.

“Nel corso degli anni, la nostra partnership con l’UNICEF è sempre stata incentrata sull’obiettivo comune di aiutare i bambini vulnerabili”. Sono queste le parole con cui Andrea Panconesi, CEO di LuisaViaRoma, introduce l’evento. “Le sfide globali dello scorso anno hanno rafforzato il nostro impegno in tal senso. Noi, come azienda, dobbiamo sensibilizzare le persone sull’entità di questi problemi sociali, cercando di generare un impatto positivo. Sono onorato di contribuire a questo sforzo collettivo per sostenere questa causa vitale”, conclude il manager. Disponibili qui le foto delle star a Capri.