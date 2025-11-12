Caprile: “Ecco perché sono andato via da Napoli”

Durante il ritiro della nazionale, Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha svelato anche il motivo per cui ha deciso di andar via da Napoli, considerando anche il grosso minutaggio che ha perso stando in azzurro

Caprile via da Napoli

L’addio dell’ex portiere di Bari ed Empoli dal capoluogo campano è stato malvisto da tante persone, specialmente perché si sperava potesse diventare quel portiere capace di rubare il ruolo ad Alex Meret.

Invece, così non è stato visto che, infatti, la sua volontà ha prevalso e si è ritrovato prima ad andar via in prestito, poi a salutare a titolo definitivo i partenopei. Una scelta che ora sta pagando e che lo ha addirittura portato ad essere convocato per la nazionale italiana.

L’intervista per intero

Ecco cosa ha detto Caprile: “Gigi Buffon mi ha fatto innamorare del ruolo, dei guanti, delle responsabilità. E la Nazionale è il coronamento di un sogno che cullo fin da piccolo: ma è un punto di partenza e non di arrivo. Sono arrivato qui con i sacrifici. Non me l’aspettavo la convocazione, è stata una bella sorpresa e la prima a cui l’ho detto è stata la mia fidanzata. Esperienza in Inghilterra?

L’esperienza all’estero è stata fondamentale, mi ha aperto la mente, mi ha obbligato ad adattarmi a situazioni diverse, lingua nuova che non conoscevo, sono molto contento di averla fatta. Ricordo tutti gli allenatori che ho avuto, Nicola, Conte, ora Pisacane. Bielsa e quella prima convocazione in Premier League che non si dimentica. Senza i miei genitori non sarei la persona che sono, né il portiere che sono e non sarei arrivato in Nazionale”.