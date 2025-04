Caprile verrà riscattato dal Cagliari, poi andrà al Milan

Elia Caprile potrebbe finire per essere riscattato dal Cagliari, con il Milan che potrebbe però poi acquistarlo immediatamente

Secondo quanto riportato da Tuttomercato, il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare Elia Caprile. Il Milan sta valutando Elia Caprile. Se il Cagliari esercitasse l’opzione di acquisto, il Milan dovrebbe negoziare con loro il trasferimento. Un trasferimento che sarebbe fuori dalla giurisdizione del Napoli, che a quel punto non potrebbe fare nulla.

Elia Caprile, attualmente in prestito al Cagliari dal Napoli con un’opzione d’acquisto di 8 milioni di euro, è monitorato dal Milan come potenziale opzione per il prossimo portiere. I rossoneri stanno valutando Caprile tra gli altri candidati per sostituire Mike Maignan, le cui recenti prestazioni hanno sollevato dubbi sul suo futuro nel club. Il Milan sta valutando anche altre opzioni per il ruolo di portiere, tra cui Lucas Chevalier.

Risponde l’agente

L’agente del giocatore Graziano Battistini ha commentato così, a Radio Kiss Kiss, la notizia: “Caprile sta continuando a fare bene, ogni volta che viene chiamato in causa mantiene sempre una certa costanza di rendimento ad alto livello. Il Cagliari detiene un diritto di recompra sul giocatore, bisognerà vedere se il club rossoblù deciderà di esercitarlo perché la cifra è importante, si tratta di meno di 10 milioni. Un futuro di Caprile al Milan? Mi fa ridere perché tutti hanno notizie, magari sono i baristi a raccontarle. Io preferisco rimanere sul presente e sulle cose concrete: Caprile è concentrato su quello che sta facendo a Cagliari”.

Poi ha continuato: “Per quanto lo riguarda, il suo obiettivo è evitare la retrocessione con il Cagliari. Poi spera sempre che i suoi ex compagni del Napoli possano fare un miracolo. La notizia del Milan mi fa sorridere: il campionato deve finire prima e lui deve restare in Serie A”.