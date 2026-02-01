domenica, Febbraio 1, 2026
HomeAttualitàCarabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi, la tragedia...
Attualità

Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi, la tragedia nel centro cittadino di Lamezia Terme

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte web

Nella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita poche ore dopo essere stato fermato da alcuni colleghi per un controllo di routine. L’uomo avrebbe utilizzato la propria pistola d’ordinanza, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La vicenda ha suscitato forte sgomento all’interno dell’Arma e nella comunità locale.

La vittima è Battista Mastroianni, militare in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovalino. Secondo le prime ricostruzioni, il controllo non avrebbe evidenziato anomalie immediate né situazioni di particolare criticità. Poco dopo, però, il militare avrebbe preso la decisione estrema, per cause che restano ancora da chiarire.

L’episodio si è verificato a Lamezia Terme, in una zona periferica del centro cittadino. Mastroianni si trovava in abiti civili, nei pressi della propria autovettura, quando è stato fermato dalla pattuglia impegnata in un servizio di vigilanza del territorio.

In una nota ufficiale, l’Arma dei Carabinieri ha riferito che nella notte del 31 gennaio una pattuglia della Compagnia di Lamezia Terme ha proceduto al controllo di un soggetto che si è qualificato come militare dell’Arma. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica e il contesto dei fatti.

Articolo precedente
Napoli, Manna prova il colpo Federico Chiesa in extremis? Da sempre è un pupillo di Conte e ADL
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode