Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi, la tragedia nel centro cittadino di Lamezia Terme

Nella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita poche ore dopo essere stato fermato da alcuni colleghi per un controllo di routine. L’uomo avrebbe utilizzato la propria pistola d’ordinanza, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La vicenda ha suscitato forte sgomento all’interno dell’Arma e nella comunità locale.

La vittima è Battista Mastroianni, militare in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovalino. Secondo le prime ricostruzioni, il controllo non avrebbe evidenziato anomalie immediate né situazioni di particolare criticità. Poco dopo, però, il militare avrebbe preso la decisione estrema, per cause che restano ancora da chiarire.

L’episodio si è verificato a Lamezia Terme, in una zona periferica del centro cittadino. Mastroianni si trovava in abiti civili, nei pressi della propria autovettura, quando è stato fermato dalla pattuglia impegnata in un servizio di vigilanza del territorio.

In una nota ufficiale, l’Arma dei Carabinieri ha riferito che nella notte del 31 gennaio una pattuglia della Compagnia di Lamezia Terme ha proceduto al controllo di un soggetto che si è qualificato come militare dell’Arma. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica e il contesto dei fatti.