Carboidrati: perché se sei uno sportivo non dovresti dimenticare di assumerli

Gli sportivi ad un certo livello non si limitano a praticare l’attività sportiva, ma si preoccupano anche di completarla con un adeguato regime alimentare. Il buono sportivo non solo ha il pieno controllo della quantità di calorie che assume, ma anche della loro tipologia e del momento in cui assumere i propri pasti. Non è raro sentire che uno sportivo assume anche degli integratori alimentari, che possono favorire il raggiungimento dei propri obiettivi in maniera più semplice.

Tutti sappiamo che normalmente si assumono gli integratori di proteine, ma non in molti sanno che bisognerebbe assumere anche gli integratori di carboidrati. I benefici di questo prodotto sono numerosi e notevoli e non è difficile crederlo visto che i carboidrati sono una delle primarie fonti di energia del corpo umano.

Favorire la costruzione muscolare

Anche se non sono integratori molto comuni, se non ai più esperti, gli integratori a base di carboidrati sono importantissimi nella dieta dello sportivo perché hanno un ruolo decisivo nello sviluppo del muscolo. Ovviamente c’è carboidrato e carboidrato e quindi bisogna sapere come integrarli nel modo giusto.

Subito dopo l’allenamento il livello di zuccheri nel sangue diminuisce ed entra in uno stato di disgregazione muscolare (stato catabolico). È in questo momento che andrebbero assunti, quindi, gli integratori di carboidrati, al fine di evitare tale stato. Questi prodotti, infatti, evitano la caduta del livello di zucchero nel sangue e lo mantengono costante, questo significa che il corpo entra in uno stato anabolico e viene favorita la costruzione muscolare che è poi l’obiettivo dello sportivo. Bruciare calorie, insomma, non va sempre bene, ma tutto dipende dagli obiettivi che si hanno. Se l’esercizio fisico ha lo scopo di creare, ingrandire, scolpire il muscolo, i carboidrati sono proprio necessari. Diversamente se si fa sport per perdere peso, quando sono invece sconsigliati.

Assumere i carboidrati in integratore dopo l’allenamento ha anche un altro grande vantaggio: che è quello di far sentire meno la fatica e consentire allo sportivo un eccellente recupero. Il carboidrato assunto come cibo solido avrebbe un assorbimento molto più lento, ma grazie all’integratore si può avere una facile ripresa pressoché immediata.

Integratori di carboidrati prima e durante la sessione di allenamento

Oltre a favorire la definizione muscolare e la ripresa fisica, gli integratori di carboidrati possono dare altri vantaggi allo sportivo quando si assumono durante e prima dell’allenamento.

Durante le gare sportive in tantissimi assumono gli integratori a base di carboidrati per ricaricarsi di energie. In questi momenti, infatti, un pasto potrebbe risultare sicuramente indigesto. Tali sostanze invece, assunte in tale forma, possono dare la giusta energia senza appesantire e fornendo energia subito spendibile. In sostanza possiamo dire che grazie a questo prodotto sia possibile innalzare il livello di percezione della fatica e si può dare davvero il meglio di sé.

Non meno importante è l’assunzione dei carboidrati in integratore prima dell’allenamento, per avere le giuste energie per affrontare la sessione al meglio.