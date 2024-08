Carboni, salta la trattativa con il River Plate: andrà al Venezia

Il terzino Franco Carboni si trasferirà domani al Venezia in prestito dall’Inter: come riferito dall’emittente Sky Sport Italia

Il 21enne ha svolto le visite mediche, dopo che il suo prestito al River Plate è stato interrotto inaspettatamente. Il 21enne terzino Carboni è un giocatore il cui futuro è stato in bilico in questa stagione. L’argentino ha trascorso la prima metà della scorsa stagione in prestito con il Monza, in Serie A. Nella seconda parte della campagna è stato alla Ternana, in Serie B. Nella stagione 2022-23 è stato prestato al Cagliari, in Serie B.

Questa volta sembrava che per Carboni fosse previsto un ritorno in Argentina per questa stagione. Visto che gli argentini del River Plate lo hanno ingaggiato il 21enne in prestito. L’accordo prevedeva anche un’opzione di acquisto.

Cosa è successo?

La permanenza di Carboni al River Plate, però, non è durata molto: l’ex difensore del Manchester City e del Bayern Monaco Martin Demichelis era l’allenatore del River quando ha deciso di ingaggiare il 21enne. Tuttavia, il club argentino si è separato da Demichelis. Sebbene Carboni fosse nei piani di Demichelis, Gallardo non lo ha voluto in squadra. Pertanto, River e Inter hanno concordato la risoluzione anticipata del prestito di Carboni prima che il giovane terzino avesse fatto anche una sola presenza nel club.

Pertanto, l’Inter e Carboni sono rimasti alla ricerca di una nuova soluzione per il futuro dell’argentino quest’estate. Ed è stato il Venezia a farsi avanti con un interesse per Carboni. I Lagunari hanno già ingaggiato un giocatore dell’Inter quest’estate, che sarebbe Gaetano Oristanio. Il giocatore è arrivato a titolo definitivo, dopo essere stato in prestito al Cagliari nella scorsa stagione, e il Venezia è in procinto di portare un secondo giocatore dall’Inter.