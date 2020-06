Careca e il consiglio di mercato al Napoli: “Ci sono due brasiliani forti”

L’ex attaccante del Napoli, Careca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della sua ex squadra. Tra le dichiarazioni, il brasiliano ha consigliato anche due calciatori al Napoli e cosa fare nel prossimo calciomercato per provare a colmare il gap con i rivali della Juventus.

Ecco i principali aspetti evidenziati dall’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Mertens e Insigne sono delle certezze, tuttavia non possiamo dipendere solo da loro. Non si vince uno scudetto con 11 giocatori: per questo la Juventus ha qualcosa in più delle altre”.

“Gattuso-Ancelotti? È arrivato al posto di Ancelotti, un grande: Carlo ha avuto qualche problema con il presidente, anche se non conosco i dettagli. Rino mi piace, ha uno stile napoletano e non vuole mai perdere. Deve fare ancora strada, lo aiuterà il suo spirito da guerriero: la squadra rispecchia le sue caratteristiche”.

L’ex attaccante del Napoli, ha poi consigliato due calciatori da acquistare al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: “Everton e Wendel? Il primo è nel giro della Nazionale brasiliana, ha dimostrato di essere uno dei migliori. È veloce, aggressivo e il Napoli ha bisogno di una punta nonostante la presenza di Arek Milik. Wendel, invece, è più tecnico rispetto ad Allan ed è cresciuto molto come giocatore. Può essere considerato un elemento da Napoli“.

Per Careca, quindi, il Napoli potrebbe fare il salto di qualità con questi due inserimenti e, per questo, li consiglia agli azzurri. Con il loro acquisto, infatti, il Napoli potrebbe puntare a qualcosa di più importante rispetto alla qualificazione in Europa.